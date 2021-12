ALBANY, N.Y. (NEWS10)- Hannaford has notified customers of a recall for certain Fresh Express Salads that may be contaminated with listeria.

Hannaford is warning customers not to eat the salads and said they can be returned for a full refund.

Fresh Express Salads recalled products

UPC #7127927100 Fresh Express Baby Salad Spinach (5 oz)

Item #232070 Fresh Express Flat Spinach (8 oz)

UPC #7127913204, Item #402900 Fresh Express Chopped Asian Salad Kit (11.7 oz)

UPC #7127930202, Item #369920 Fresh Express Chipotle Cheddar Chopped Kit (11.35 oz)

UPC #7127930604, Item #137730 Fresh Express Chopped Pomegranate Salad Kit (10.30 oz)

UPC #7127930910, Item #686560 Fresh Express Chopped Poppyseed Salad Kit (13 oz)

UPC #7127930911, Item #686610 Fresh Express Sunflower Crisp Chopped Kit (10.70 oz)

UPC #7127930906, Item #137510 Fresh Express Chopped Kale Salad Kit (11.8 oz)

UPC #7127930605, Item #885230 Fresh Express Thai ‘N’ Cashews Chopped Salad (11.7 oz)

UPC #7127930924, Item #700770 Fresh Express Twisted Avocado Caesar Chopped Salad (9.7 oz)

UPC #7127930921, Item #701130 Fresh Express Twisted Greek Caesar Chopped Salad (9.03 oz)

UPC #7127930922, Item #700750 Fresh Express Twisted Asian Caesar Chopped Salad (9.6 oz)

UPC #7127930923, Item #700480 Fresh Express Veggie Medleys Farmer’s Garden (9 oz)

UPC #7127928102, Item #036980 Fresh Express Shredded Lettuce (8 oz)

UPC #7127915101, Item #231840 Fresh Express Garden Salad (12 oz)

UPC #7127910302, Item #299610 Fresh Express Sweet & Crunchy Tender Leaf Blends (5 oz)

UPC #7127927118, Item #037110 Fresh Express Sweet Butter Lettuce (6 oz)

UPC #7127922103, Item #245350 Fresh Express Bacon & Blue Cheese Chopped Salad Kit (10.7 oz)

UPC #7127930606, Item #885290 Fresh Express Southwest Salad Kit (11.5 oz)

UPC #7127930602, Item #370080 Fresh Express Chopped Kit Caesar Salad (10.4 oz)

UPC #7127930919, Item #838740 Location: Produce – Prepared Salads

For more information, Hannaford said to contact your local store or their customer relations department at 1-800-213-9040.