2020 Contest Winners

Smuggs Daycation Contest
Day 1 Winner
- Crystal Collins
- Walter Delaney
Day 2 Winner
- Christian Walters
- James Ford
Day 3 Winner
- Lori Sadlier
- Judy Nisson
Day 4 Winner
- Diane Tracy
- Julie Litwin
Day 5 Winner
- Eric Lind
- Elizabeth LeMerle
Groceries for a Year
- Kim Charland (local prize winner)
Jojo Rabbit Giveaway
- Bernard Wallace
- Sue Mary Lunna
- Kevin Freeman
- Jeremy Brosseau
- Michele Morton
2020 Pro Football Big Game Challenge
- Julie Robinson
Remarkable Women
- Amanda Conger
- Kathie Lavoie
- Wynona Ward
- Elizabeth Grimes