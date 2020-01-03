2020 Contest Winners

Smuggs Daycation Contest

Day 1 Winner

  • Crystal Collins
  • Walter Delaney

Day 2 Winner

  • Christian Walters
  • James Ford

Day 3 Winner

  • Lori Sadlier
  • Judy Nisson

Day 4 Winner

  • Diane Tracy
  • Julie Litwin

Day 5 Winner

  • Eric Lind
  • Elizabeth LeMerle

Groceries for a Year

  • Kim Charland (local prize winner)

Jojo Rabbit Giveaway

  • Bernard Wallace
  • Sue Mary Lunna
  • Kevin Freeman
  • Jeremy Brosseau
  • Michele Morton

2020 Pro Football Big Game Challenge

  • Julie Robinson

Remarkable Women

  • Amanda Conger
  • Kathie Lavoie
  • Wynona Ward
  • Elizabeth Grimes